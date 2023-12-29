РБК: Wildberries поднимет комиссию для продавцов электроники и бытовой техники

В среднем комиссия вырастет на 5 процентных пунктов, сообщил представитель компании

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Wildberries с 8 января повысит комиссию на продажу бытовой техники и электроники, сообщили РБК несколько участников рынка. Представитель Wildberries подтвердил информацию изданию.

"На десятую часть таких товаров, как наушники, проекторы, электросамокаты и зарядные устройства, ставки не изменятся, на пятую часть - вырастут на 2 процентных пункта (мониторы, фотоаппараты, геймпады и др.)", - уточнил представитель Wildberries РБК.

Он отметил, что в среднем комиссия вырастет на 5 процентных пунктов (п.п.). При этом на процессоры она поднимется на 7 п.п. - с 5% до 12%, а на умные часы - на 10 п.п., с 5% до 15%. В этом убедились в РБК, сравнив действующий и новый прейскуранты.

Представитель компании подчеркнул, что другие категории изменения не затронут. Размер комиссии на продажу товаров в них не увеличивали больше года. В компании также отметили, что в 2023 году дважды уменьшали комиссию на электронику, что способствовало увеличению доходов продавцов. В частности, тарифы были снижены в мае и отдельно для продавцов новых гаджетов Apple - в сентябре.

"Создание комфортных условий для клиентов и безопасной среды для продавцов - задача маркетплейсов", - отметил представитель компании РБК, но, по его словам, она подразумевает принятие рисков, которые компенсируются в том числе за счет комиссии с продаж.

Он добавил, что категория электроники включает технически сложные устройства, требующие особых условий транспортировки и хранения.