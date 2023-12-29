Nikkei: Китай впервые станет главным экспортером авто в мире благодаря росту продаж в РФ

За первые 11 месяцев 2023 года КНР поставила в РФ около 730 тыс. автомобилей, это в семь раз больше 2022 года, сообщает газета

ТОКИО, 29 декабря. /ТАСС/. Китай по итогам 2023 года впервые станет крупнейшим в мире экспортером автомобилей, благодаря росту поставок на рынки России и Мексики. Об этом сообщила газета Nikkei.

По предварительным данным Китайской ассоциации автопроизводителей, с января по ноябрь экспорт собранных в КНР автомобилей увеличился на 58,4% в годовом выражении и составил 4,41 млн единиц. Для Японии этот показатель за тот же период составил 3,99 млн автомобилей, а по итогам года общий объем экспорта прогнозируется на уровне 4,3 млн. Япония в последние годы занимала первое место в рейтинге мировых экспортеров автомобилей, лишь раз уступив Германии в 2016 году.

Одним из главных факторов укрепления позиций КНР стало увеличение продаж на российском рынке, откуда в результате санкций ушли европейские и японские компании. За первые 11 месяцев 2023 года Китай поставил в РФ около 730 тыс. автомобилей, что в семь раз больше, чем в 2022 году.

На втором месте после России оказалась Мексика, где за год поставки китайских автомобилей выросли на 71%, до 330 тыс. единиц. Китайские концерны стремятся создать в Мексике обширную клиентскую базу, которая послужит плацдармом для возможной экспансии на рынки США и Канады.

Китай также значительно расширил мировой экспорт электромобилей и других транспортных средств на альтернативных источниках энергии. Помимо Европы, китайские электромобили набирают популярность и в странах Юго-Восточной Азии, где традиционно сильные позиции имеют японские компании. К примеру, экспорт китайских авто с электромотором в Таиланд увеличился вдвое по сравнению с прошлогодними показателями.