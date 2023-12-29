"Руспродсоюз" сообщил о росте стоимости оливье на семью за год до 460,4 рубля

В ассоциации отметили, что годом ранее стоимость была ниже на 84,7 рубля

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Стоимость салата оливье на семью из четырех человек в среднем по России за год выросла на 84,7 рубля, до 460,4 рубля. Об этом ТАСС сообщили в ассоциации "Руспродсоюз".

"Стоимость салата оливье на семью из четырех человек в среднем по России за год выросла на 84,7 руб. и составила 460,4 руб.", - рассказали в ассоциации.

Уточняется, что в состав салата оливье вошли картофель (500 г), морковь (200 г), куриные яйца (4 шт.), вареная колбаса (300 г), майонез (200 г), репчатый лук (100 г), а также зеленый горошек (380 г) и свежие огурцы (400 г).

Как рассказали в "Руспродсоюзе", 500 г картофеля обойдутся в 13,9 рубля, 200 г моркови - в 8,4 рубля, 100 г лука - в 3,3 рубля, четыре куриных яица - в 38,8 рубля, 400 г вареной колбасы - в 202,2 рубля, 200 г майонеза - в 55,4 рубля, банка зеленого горошка - в 95 рублей и 400 г свежих огурцов - в 43,4 рубля.

При этом, по данным "Руспродсоюза", морковь подорожала за год с 33 рублей/кг до 41,9 рубля/кг, лук - с 29,3 рубля/кг до 32,7 рубля/кг, десяток яиц - с 78,2 рубля до 97 рублей, вареная колбаса - с 478,5 рубля/кг до 505,6 рубля/кг, консервированный горошек - с 80 рублей за банку до 95 рублей, килограмм огурцов - с 100,9 рубля до 108,7 рубля/кг. В то же время за год подешевели майонез - с 280,2 рубля/кг до 276,9 рубля/кг и картофель - с 30 рублей/кг до 27,8 рубля/кг.

При этом стоимость салата "Сельдь под шубой" не превысила инфляцию, так как цена сельди (самого дорогого ингредиента) за год практически не изменилась, а стоимость майонеза (второго по дороговизне) снизилась.