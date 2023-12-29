Объем грузоперевозок в аэропорту Байкал вырос почти на 60% за год

УЛАН-УДЭ, 29 декабря. /ТАСС/. Объем грузоперевозок в Международном аэропорту Байкал в Улан-Удэ вырос почти на 60% по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор аэропорта Дмитрий Гармаев.

"Показатели в 2023 году достигнуты высокие. Если в 2018-2019 годах было 2,5 тыс. тонн груза в год, то в 2022 году - 8,9 тыс. тонн. В этом году - 14 тыс. тонн груза. С начала года принято более 750 грузовых рейсов. Только в декабре обслужено более 100 вылетов", - сообщил Гармаев.

По грузопотоку у аэропорта столицы Бурятии седьмой результат в России в уходящем году. Он обогнал аэропорты Екатеринбурга, Иркутска. "Происходящее - результат разворота на Восток, который происходит сейчас, это создание тех транспортных логистических цепочек, которые выстраиваются после 2022 года", - объяснил Гармаев.

На территории аэропорта Байкал завершено строительство склада временного хранения (СВХ) таможенных товаров. Он внесен в реестр владельцев СВХ.

Аэропорт Байкал является внутрироссийским узловым аэропортом федерального значения и имеет статус международного, одним из его преимуществ является географическое расположение и возможность принимать рейсы из стран Азиатско-Тихоокеанского региона для технической посадки, дозаправки и наземного обслуживания.