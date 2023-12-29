В Херсонской области приняли бюджет на 2024 год

Депутаты единогласно поддержали финансовый документ в двух чтениях

ГЕНИЧЕСК, 29 декабря. /ТАСС/. Херсонская областная дума на внеочередном заседании приняла бюджет региона на 2024 год. Об этом рассказали журналистам в пресс-службе облдумы.

"Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо внес в Херсонскую областную думу законопроект "О бюджете Херсонской области на 2024 год". На 7-й сессии региональный парламент рассмотрел и принял главный финансовый документ области в двух чтениях единогласно", - сообщили в пресс-службе.

Председатель облдумы Татьяна Томилина отметила социальную составляющую бюджета. По ее словам, основные положения направлены на содержание врачей и учителей.

"Это исторический момент. Херсонская областная дума впервые рассмотрела важнейший документ для нашего региона. <...> Конечно, бюджетный процесс на этом не остановится. На ручном управлении, в консультациях с федеральными органами исполнительной власти нам еще предстоит много работы, и работа эта направлена, в первую очередь, на жителя Херсонской области - гражданина большой и великой России", - подчеркнула Томилина.

Председатель комитета по финансам и бюджету облдумы Ольга Осипенко в свою очередь уточнила, что в 2024 году предусмотрено значительное финансирование социальной сферы, включая ремонт медицинских и образовательных учреждений. "Предусмотрены субсидии на обеспечение региона медицинской техникой, выплаты медработникам, прибывшим для работы в сельские населенные пункты, выплаты временно безработным гражданам, инвалидам. Будут выделены средства для ремонта библиотек и домов культуры, развития спорта как массового, так и профессионального и многое другое", - сказала она.