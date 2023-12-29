В России производство сырья для крабовых палочек выросло в 2,5 раза

В Ассоциации добытчиков минтая сообщили, что по итогам 2023 года произведено порядка 55 тыс. тонн

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российские рыбаки в 2,5 раза увеличили выпуск сурими из минтая: по итогам 2023 года произведено порядка 55 тыс. тонн. Об этом сообщила Ассоциация добытчиков минтая.

"Российские рыбаки продолжают стремительно наращивать выпуск минтаевого сурими. В 2023 году этому способствовала конъюнктуры на внешних рынках: из-за неопределенности с поставками филе минтая на европейский рынок предприятия снизили производство этой продукции, увеличив выпуск сурими, спрос на которое более стабильный. В результате выпуск составил порядка 55 тыс. тонн - это почти в 10 раз больше, чем два года назад и в 2,5 выше показателя 2022 года", - рассказал президент ассоциации Алексей Буглак.

По оценке ассоциации, за 10 месяцев 2023 года было экспортировано порядка 30 тыс. тонн сурими, что на 76% выше показателя за аналогичный период 2022 года.

Основной объем экспорта - порядка 8,6 тыс. тонн - пришелся на Китай. Кроме того, более чем в 2,1 раза выросли поставки в Республику Корея: с 9,3 тыс. до 19,6 тыс. тонн. Одновременно с этим Япония сократила поставки в 4 раза: с 7,8 тыс. до 1,9 тыс. тонн.

"По нашим оценкам, по итогам года экспорт сурими может превысить 35 тыс. тонн стоимостью $90 млн. Оставшийся объем поступит на внутренний рынок", - рассказал Буглак.

По оценкам ассоциации, в 2024 году из-за неопределенности со сбытом филе минтая российские рыбопромышленники продолжат переориентацию переработки на сурими. "Можно прогнозировать рост производства и экспорта минтаевого сурими на 20-40% по сравнению с результатами этого года. Таким образом, уже в следующем году мы можем достичь показатель в 70 тыс. тонн", - резюмировал Буглак.