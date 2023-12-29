Кабмин утвердил положение о контроле за деятельностью коллекторов

Им будут присваивать категории риска в зависимости от допущенных нарушений

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российское правительство утвердило положение о контроле за деятельностью коллекторов, им будут присваивать категории риска в зависимости от допущенных нарушений. Соответствующие постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Как следует из материалов правительства, "служба судебных приставов будет контролировать не только профессиональных коллекторов, но и деятельность кредитных и микрофинансовых организаций в сфере возврата просроченной задолженности".

При этом указанным организациям будут присваиваться категории риска в зависимости от допущенных нарушений: высокий, значительный риск, средний и низкий, отмечается в сообщении кабмина.

Уточняется также, что в отношении них будут проводиться проверки и профилактические мероприятия, в том числе информирование, объявление предостережения, консультирование и профилактические визиты.

Документ был подготовлен в рамках реализации норм принятого в августе этого года закона, направленного на обеспечение защиты прав заемщиков.