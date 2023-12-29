Число объектов с видеоидентификацией от группы ЦРТ выросло на треть за 2023 год

Всего реализовано более 400 биометрических проектов

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Группа компаний ЦРТ реализовала более 400 биометрических проектов по внедрению системы компьютерного зрения "Визирь" на различных объектах по всей стране, из них 100 осуществлено в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба группы ЦРТ.

"Система видеоидентификации, разработанная в ЦРТ, внедрена на 27 спортивных стадионах и ледовых аренах, используется на 250 объектах транспортной инфраструктуры. Применяется в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде, Южно-Сахалинске и других городах. В 22 городах и регионах реализует концепцию "Безопасный город" и Smart city. Биометрический проход внедрен более чем в 30 предприятий, а также в 17 университетов и 50 фитнес-центров", - говорится в сообщении.

"Решения на основе компьютерного зрения в фокусе разработчиков по всему миру, это направление развивается и в России. Мы масштабируем такие решения - всего реализовали более 400 проектов, из них 100 - в 2023 году. Большинство проектов 2023 года - в сфере транспортной безопасности", - отметил директор по бизнес-развитию направления биометрических систем группы компаний ЦРТ Андрей Хрулев.

Хрулев также добавил, что сейчас группа компаний ЦРТ и "Группа Астра" завершили серию исследований и тестов, которые подтвердили корректность функционирования системы "Визирь" с операционной системой Аstra Linux". "В результате мы получили сертификат, который позволяет нашим клиентам быть уверенными в обеспечении информационной безопасности биометрических сервисов, использовать компьютерное зрение от доверенных отечественных разработчиков", - отметил он.

"Вместе мы планируем выстраивать полноценную экосистему IT-решений для использования в транспортной инфраструктуре. Этого ждут многие наши стратегические заказчики", - подчеркнул руководитель отдела по работе технологическими партнерами "Группы Астра" Кирилл Синьков.

В пресс-службе группы ЦРТ также сообщили, что программный комплекс системы видеоидентификации "Визирь.СКУД" внесен в реестр отечественного ПО.

О группе ЦРТ

Группа компаний ЦРТ - российский разработчик продуктов и решений на основе разговорного искусственного интеллекта, машинного обучения и компьютерного зрения, которая реализовала более 5 тыс. проектов на основе искусственного интеллекта, в том числе - национального масштаба.