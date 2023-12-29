Индекс Nikkei вышел на максимум за 34 года

Ключевой индекс Токийской фондовой биржи прибавил за 2023 год 28%

ТОКИО, 29 декабря. /ТАСС/. Ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei, отражающий колебание курсов акций 225 ведущих компаний Японии, вырос на 28,2% за 2023 год, достигнув самого высокого уровня с 1989 года.

Как свидетельствуют данные последних в этом году торгов, Nikkei остановился на отметке 33 464,17 пункта. В заключительный день работы биржи в 2022 году этот показатель составлял 26 094,50 пункта. Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний элитной секции биржи, за год поднялся на 25%, до 2 366,39 пункта.

Nikkei в предыдущий раз находился на таком высоком уровне в 1989 году перед тем, как в Японии лопнул пузырь завышенных цен на недвижимость и другие активы, что привело к длительному застою в экономике. На пике роста в декабре 1989 года индекс достигал 38 957 пунктов. Выход фондового рынка на максимум за последние 34 года вызван притоком капитала зарубежных инвесторов, которых в Японии привлекают низкие процентные ставки и прогнозы выхода экономики из состояния дефляции.

Немаловажным фактором стало ослабление курса национальной валюты. Осенью иена опустилась до самого низкого с октября 2022 года уровня и пробила психологически важную отметку 150 иен за $1. К концу года японская валюта окрепла до уровня 141-142 иен за $1. В начале 2021 года за $1 в Токио давали 104 иены.

Курс валюты обусловлен в том числе продолжением крайне мягкой политики Банка Японии (ЦБ), направленной на стимулирование рынка и достижение базовой потребительской инфляции на уровне 2%. Инфляция в 2023 году превышала целевой показатель ЦБ, однако после достижения пика 4,2% в январе ее уровень стал снижаться, как и прогнозировал регулятор, достигнув 2,9% в ноябре. Слабый курс иены выгоден иностранным инвесторам и крупным японским корпорациям, ориентированным на внешние рынки.