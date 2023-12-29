Москва удвоила результаты по программе создания рабочих мест в 2023 году

В городе построят почти 1,5 млн кв. м коммерческих объектов, куда смогут трудоустроиться около 64 тыс. человек

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Число рабочих мест, которые создадут в Москве благодаря заключенным соглашениям по городской программе в 2023 году, выросло вдвое. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"По соглашениям, которые город заключил с инвесторами в 2023 году по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), будет построено почти 1,5 млн кв. м коммерческих объектов, куда смогут трудоустроиться около 64 тыс. человек. <...> В 2023 году число рабочих мест, которые будут созданы благодаря городской программе, выросло более чем вдвое. <...> В реализацию проектов будет вложено 518 млрд рублей - это более 50% от общей суммы инвестиций по программе", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Кроме того, в 2023 году были введены в эксплуатацию первые объекты, построенные по программе стимулирования создания МПТ. Это восемь социальных учреждений - три школы и пять детских садов почти на 4 тыс. мест.

"К концу 2023 года трехкратно увеличилось число индустриальных объектов, которые будут построены в рамках городской программы. В связи с реализацией политики технологического суверенитета в следующем году также ожидаем значительный прирост количества промышленных проектов в программе", - отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.