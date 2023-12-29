РЖД запустят в начале 2024 года веб-версию приложения для покупки билетов

На первом этапе в системе будут доступны только поезда дальнего следования, позже реализуют и пригородные перевозки

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в начале 2024 года планирует запустить PWA-приложение для покупки через смартфоны билетов на поезда. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"В первом квартале 2024 года ОАО "РЖД" планирует запустить веб-версию интерфейса покупки билетов для смартфонов (PWA, Progressive Web Applications), где будут доступны на первом этапе только поезда дальнего следования. В дальнейшем в этом приложении будут реализованы и пригородные перевозки", - отметили в компании.

Удалять или переустанавливать приложение со смартфонов, работающих на iOS, не нужно. Ранее установленные версии продолжают работать в обычном режиме, а новые при удалении установить не получится.

Ранее замглавы РЖД Евгений Чаркин заявлял, что холдинг разработает PWA-приложение для пассажиров для ОС "Аврора".

PWA - формат прогрессивных веб-приложений на смартфоне. PWA-приложения работают непосредственно в браузере и дают возможность получать широкий набор банковских услуг независимо от ограничений в App Store и Google Play. PWA позиционируются как альтернатива мобильным приложениям.