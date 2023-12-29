ВТБ рассказал, какие люди чаще всего становятся жертвами мошенников

Старший вице-президент банка Никита Чугунов отметил, что это банковские клиенты в возрасте 30-40 лет

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Чаще других на мошеннические уловки попадаются россияне от 30 до 40 лет, которые охотнее совершают финансовые операции. Об этом журналистам заявил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

"Мошенники нацелены на все категории клиентов, но чаще всего "попадаются" активные пользователи в возрасте 30-40 лет, которые охотнее совершают финансовые операции. Наибольшее количество атак приходится на банковских клиентов в возрасте от 35 до 44 лет (25%). Доля клиентов от 45 до 54 лет занимает около 20%, от 55 до 64 лет - 17%, от 25 до 34 лет и люди старшего поколения (от 65 лет) - по 14%. В последнее время попадаться на уловки мошенников стала чаще и молодежь до 25 лет", - отметил он.

При этом, по мнению эксперта, в последние дни декабря атаки со стороны мошенников будут усиливаться "на фоне переключения внимания клиентов на предпраздничную суету, равно как и непосредственно в праздники, когда пользователи более расслаблены". Вместе с тем в начале декабря ВТБ не фиксировал существенного роста мошеннических атак, так как злоумышленникам становится все сложнее достичь своих целей, уточнил Чугунов.

По словам банкира, большинство фишинговых атак мошенников связаны с акциями, "распродажей" подарков, организацией праздников, покупкой билетов в театр и кино и т. д. "В сценариях телефонного мошенничества сейчас в топе - схемы, связанные с обращением якобы операторов связи. Ссылаясь на необходимость продлить договор сотовой связи или получить новогодние бонусы, они пытаются получить доступ в личный кабинет абонента и выманить коды доступа к различным сервисам, включая мобильный банкинг", - напомнил он.

Чугунов подчеркнул, что в праздники важно не терять бдительности и не продолжать разговор, если он кажется вам подозрительным. "Не сообщайте вашу личную и персональную информацию, в том числе банковскую. Это довольно понятный и простой набор рекомендаций, которые помогут защитить ваши средства в большинстве случаев", - заключил эксперт.