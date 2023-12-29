В ОАЭ заявили, что более 20 российских компаний начали работу в "городе будущего"

Директор по устойчивому развитию Масдара Крис Ван отметил, что россияне заинтересованы в развитии экологически чистого строительства, активно продвигаемого в городе

АБУ-ДАБИ, 29 декабря. /ТАСС/. Российский бизнес присутствует в инновационном городе Масдар в Объединенных Арабских Эмиратах, на территории проекта начали работу представители более 20 компаний из РФ. Об этом рассказал ТАСС директор по устойчивому развитию Масдара Крис Ван.

"Я не располагаю данными о количестве европейских компаний, работающих в Масдаре, но я знаю, что здесь задействовано более 20 компаний, являющихся или российскими, или находящимися под руководством россиян", - сказал он.

По словам Вана, россияне заинтересованы в развитии экологически чистого строительства, активно продвигаемого в Масдаре. "Российский бизнес заинтересован в сотрудничестве с Масдаром по тем же причинам, что и бизнес из остального мира, - они видят миссию этого города, каждая компания сегодня хочет быть частью большого движения, выступающего за экологически чистый подход", - отметил директор.

Масдар является инновационным проектом, расположенным в Абу-Даби, основная задача "города будущего" заключается в создании населенного пункта с наименьшим уровнем выбросов. На сегодняшний день его население составляет порядка 5 тыс. человек, однако руководители проекта намерены довести число жителей до 40 тыс. человек за несколько лет. Проект является частью государственной инициативы, направленной на снижение уровня отходов.