Российский рынок акций снижался в начале торгов

Курс доллара рос до 89,94 рубля, курс евро находился на уровне в 99,69 рубля, юань прибавлял до 12,654 рубля

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной сессии на Мосбирже демонстрирует снижение ведущих индексов, свидетельствуют данные торгов.

По данным торговой площадки на 10:00 мск, индекс Мосбиржи терял 0,3% до 3 092,66 пункта, индекс РТС - на 0,63%, до 1 084,09 пункта.

К 10:20 мск индекс Мосбиржи продолжил снижение до 3 091,18 пункта (-0,35%), индекс РТС - до 1 082,61 пункта (-0,76%).

В то же время курс доллара на валютных торгах Мосбиржи рос на 0,64%, до 89,94 рубля, курс евро находился на уровне в 99,69 рубля (+0,08%). Юань прибавлял 0,43% до 12,654 рубля.