Правительство не планирует продление курсовой экспортной пошлины на 2025 год

Первый вице-премьер Андрей Белоусов напомнил, что экспортные пошлины вводились для того, чтобы защитить внутренние рынки

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Введение курсовой экспортной пошлины является временной мерой, правительство не планирует ее продление на 2025 год. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в интервью газете "Коммерсантъ".

"Было отмечено, что это временное явление, до тех пор пока ситуация с курсом стабилизируется. Считаем, что в 2025 год мы с этими экспортными пошлинами выйти не должны", - сказал Белоусов.

Экспортные пошлины вводились для того, чтобы защитить внутренние рынки, напомнил он. При этом, по его словам, пошлина специально была сделана ступенчатой.

Ранее в секретарите Белоусова сообщили, что правительственная подкомиссия вывела несколько товаров из-под действия курсовых экспортных пошлин. Ожидается, что исключения начнут действовать во второй половине января 2024 года.

Пошлинами не будут облагаться лекарственные средства и фармацевтические субстанции, химическая продукция, бытовые изделия из металлов, инструменты для бурения, прессования и других операций, пастила, зефир, соевый белковый протеин и другие товары, уточнили в секретариате.

С 1 октября в России действуют гибкие экспортные пошлины на широкий перечень товаров с привязкой к курсу рубля, которые касаются в том числе алкоголя, табака, рыбы и молочной продукции, сахара, кондитерских изделий, какао, продукции горнодобывающей промышленности, черной и цветной металлургии, драгоценных металлов, угля и удобрений. Как сообщало правительство РФ, мера носит временный характер и направлена на защиту внутреннего рынка. Размер пошлины составляет 4% при курсе более 80 и менее 85 рублей за доллар, 4,5% - при курсе 85-90 рублей за $1, 5,5% - от более 90 рублей до менее 95 рублей за $1, 7% - при курсе свыше 95 рублей включительно.