РБК: НСПК обсуждает выпуск карт "Мир" банками на Кубе

Россия готова поделиться своими стандартами и форматами, рассказал глава Национальной системы платежных карт Владимир Комлев

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Национальная система платежных карт (НСПК) обсуждает с Кубой возможность выпуска карт "Мир" банками этой страны. Об этом в интервью РБК сообщил глава НСПК Владимир Комлев.

"Мы общались с кубинскими коллегами, обсуждая возможность начала эмиссии карт "Мир" на Кубе. У них есть платежная система RED S. A. Там технологии немножко пока не те. Но мы точно так же готовы с ними поделиться своими стандартами, форматами, системами для того, чтобы они могли выпускать тоже чиповые карты", - сказал Комлев.

Он уточнил, что Куба не является единственной страной, с которой осуществляется сотрудничество.

"У нас есть целый ряд [стран] в Юго-Восточной Азии, с которыми сейчас начинаем сотрудничество. Где-то уже практически заканчиваются тестирования, надеемся, что сейчас уже раскатка сети пройдет. Например, Лаос. Еще есть целый ряд стран, про которые пока [рано говорить]. Мы не любим говорить до того, как оно произошло. Потому что в международном развитии, к сожалению, зависит многое не от тебя", - отметил Комлев.

Пресс-служба НСПК 5 декабря сообщала о начале приема карт "Мир" в POS-терминалах на Кубе. В марте 2023 года во всей сети банкоматов на Кубе стало доступно снятие наличных с карт "Мир".