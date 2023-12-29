Посольство РФ заявило о поддержке реализации инфраструктурных и других проектов в Киргизии

Экономическая составляющая должна максимально подкреплять двустороннее сотрудничество, отметил глава дипмиссии Николай Удовиченко

БИШКЕК, 29 декабря. /ТАСС/. Российская сторона полностью поддерживает все проекты, направленные на экономическое и инфраструктурное развитие Киргизии. Об этом в интервью киргизскому информагентству АКИпресс заявил посол России в Бишкеке Николай Удовиченко.

"Россия активно поддерживает решения Евразийского банка развития и Евразийского фонда стабилизации и развития, которые занялись воплощением в Кыргызстане масштабных инфраструктурных проектов, в том числе в сфере гидроэнергетики. Наиболее крупными из них являются возведение ГЭС "Куланак", модернизация Камбар-Атинской ГЭС-2, строительство автодороги Арал - Суусамыр, расширение водохозяйственной сети в Ошской области", - сказал он.

По его словам, в последнее время заметно активизировалась работа созданного несколько лет назад Российско-киргизского фона развития (РКФР), который занимается льготным кредитованием наиболее перспективных экономических проектов в республике.

"За год объем финансирования РКФР проектов вырос в 2,5 раза и составляет сегодня $150 млн. В октябре в Джалал-Абаде прошла Российско-Киргизская межрегиональная конференция, по итогам которой были подписаны проектные документы на $3,5 млрд", - отметил Удовиченко.

Особо заверив, что оба государства также "все больше переходят во взаиморасчетах" на национальные валюты и выстраивают "устойчивые каналы кредитно-банковского сотрудничества".

"Всегда был убежден, что экономическая составляющая должна максимально подкреплять наше сотрудничество. Сегодня мы активизировали работу по диверсификации внешнеторговых связей, делаем акцент на реализацию крупных инвестиционных проектов, а также расширение промышленной кооперации", - подчеркнул посол РФ.