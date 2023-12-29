Правкомиссия разрешила ВЭБ.РФ не выпускать "замещающие" облигации

Речь идет об обязательствах перед держателями еврооблигаций серии 3 совокупной номинальной стоимостью $1 млрд со ставкой купона 6,80% годовых и погашением в 2025 году

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. ВЭБ.РФ получил разрешение правительственной комиссии не выпускать "замещающие" облигации, говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

"ВЭБ.РФ сообщает, что 15 декабря 2023 года правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации приняла решение о предоставлении государственной корпорации развития ВЭБ.РФ разрешения на исполнение обязательств перед держателями еврооблигаций серии 3 совокупной номинальной стоимостью $1 млрд со ставкой купона 6,80% годовых и погашением в 2025 г. (ISIN XS0559915961) без соблюдения положений пунктов, установленных п. 4, 4(2) и 4(3) указа президента Российской Федерации от 05 июля 2022 № 430, то есть без выпуска "замещающих" облигаций", - следует из сообщения.