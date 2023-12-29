Правительство отобрало еще шесть исследовательских центров в сфере ИИ

Победителями второй волны стали НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, Самарский университет им. академика С. П. Королева, Новосибирский государственный университет, НИЯУ МИФИ, ННГУ им. Н. И. Лобачевского, СПбГУ

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ отобрало еще шесть исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта (ИИ), которые будут активно вовлечены в научную повестку в рамках обновленной национальной стратегии развития ИИ до 2030 года и получат государственную поддержку. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, слова которого приводятся его аппаратом.

"По поручению президента России мы провели вторую волну отбора исследовательских центров в сфере ИИ в приоритетных отраслях экономики и отобрали лучшие заявки, которые прошли многоэтапную научную и методическую экспертизу. Новые центры будут активно вовлечены в научную повестку в рамках обновленной национальной стратегии развития ИИ до 2030 года, а также смогут реализовать масштабные задачи в сфере искусственного интеллекта совместно с отобранными в 2021 году действующими исследовательскими центрами", - сказал Чернышенко.

Победителями второй волны стали НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, Самарский университет им. академика С. П. Королева, Новосибирский государственный университет, НИЯУ МИФИ, ННГУ им. Н. И. Лобачевского, СПбГУ. Как пояснили в аппарате вице-премьера, каждая организация-победитель получит до 632 млн рублей до 2026 года на реализацию программы отраслевого исследовательского центра по ИИ, а общая сумма средств за весь период с учетом внебюджетного финансирования составит более 5 млрд рублей. "Финансирование центров пойдет на развитие профильных научных исследований в области ИИ, разработку прикладных ИИ-решений, внедренных у индустриальных партнеров, обучение отраслевых специалистов, а также формирование отраслевых дата-сетов", - добавили в аппарате Чернышенко.

В свою очередь директор департамента по исследовательским центрам в сфере ИИ Аналитического центра при правительстве Сергей Наквасин рассказал, что всего в рамках участия в отборе было подано 28 заявок от научных организаций из 17 регионов РФ, а наиболее популярными отраслевыми направлениями развития ИИ, по которым поступило больше всего заявок, стали цифровая промышленность, здравоохранение, транспорт и логистика.

В рамках федерального проекта "Искусственный интеллект" национальной программы "Цифровая экономика" в 2021 году проведена первая волна отбора исследовательских центров в сфере ИИ. Шесть научно-образовательных организаций получили государственную поддержку на создание и развитие таких центров: Сколтех, Университет "Иннополис" , Университет ИТМО, НИУ ВШЭ, МФТИ и ИСП РАН им. В. П. Иванникова.