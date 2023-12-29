В Белоруссии приняли законопроект о ратификации соглашения ЕАЭС о банковских гарантиях

Целью такого соглашения является обеспечение взаимного признания банковских гарантий, выдаваемых гарантами, зарегистрированными в государстве потенциального поставщика, для участия в государственных или муниципальных закупках, осуществляемых заказчиком в другом государстве

МИНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Палата представителей Национального собрания Белоруссии приняла в одном чтении законопроект о ратификации соглашения в рамках Евразийского экономического союза о признании банковских гарантий при осуществлении госзакупок. Об этом из зала заседаний нижней палаты белорусского парламента передает корреспондент ТАСС.

"Ратифицировать соглашение о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок, подписанное в городе Москве 29 августа 2023 года", - говорится в документе, который после одобрения Советом Республики поступит на подпись президенту страны.

Целью соглашения является обеспечение взаимного признания банковских гарантий, выдаваемых гарантами, зарегистрированными в государстве потенциального поставщика, для участия в государственных или муниципальных закупках, осуществляемых заказчиком в другом государстве. "Банковские гарантии, выданные с учетом положений настоящего соглашения, признаются государствами-членами при осуществлении государственных (муниципальных) закупок. Действие настоящего Соглашения не распространяется на: государственные (муниципальные) закупки, сведения о которых в соответствии с законодательством государств-членов составляют государственную тайну (государственные секреты); закупки, осуществляемые национальными (центральными) банками государств-членов", - указано в документе.

Соглашение вступит в силу со дня получения депозитарием, которым является Евразийская экономическая комиссия, по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении странами - членами ЕАЭС соответствующих внутригосударственных процедур.

В конце мая, выступая на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости скорейшего вступления в силу соглашения о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении госзакупок в рамках ЕАЭС.