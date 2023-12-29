Минэнерго РФ поддерживает перенос конкурса отбора мощности на август 2024 года

Министерство направило соответствующие предложения в кабмин

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ поддерживает предложение генерирующих компаний о переносе на август конкурса по отбору мощности (КОМ-2027 год), который пока запланирован на февраль 2024 года. Об этом сообщил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов, отметив, что предложение о переносе уже направлено в правительство.

"Мы поддерживаем [перенос на август], наши предложения направлены в правительство", - сказал он.

В ноябре сообщалось, что российские энергокомпании подготовили обращение с просьбой перенести КОМ-2027 на осень. Необходимость переноса объяснялась сложностями с сервисом и эксплуатацией оборудования - у компаний нет уверенности в том, что оборудование, на которое они подадут заявки на 2027 год, сможет обслуживаться. Тогда отмечалось, что участники отрасли находятся в диалоге с Минпромторгом по этому вопросу.

Ранее стало известно, что нерешенными остаются проблемы при использовании в России четырех типов импортных газовых турбин - LM-6000, LM-2500, LMS100PB и SGT-700.