Шульгинов сообщил, что запуск объединенного российско-белорусского энергорынка сдвигается

Глава Министерства энергетики РФ при этом отметил, что стороны значительно продвинулись в работе

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Срок запуска объединенного российско-белорусского рынка электроэнергии, который был запланирован на 1 января 2024 года, сдвигается. Об этом журналистом сообщил глава Министерства энергетики России Николай Шульгинов.

При этом он отметил, что стороны уже значительно продвинулись в своей работе.

"Мы продвинулись во многом, но [запуск совместного энергорынка] разделен на этапы, до конца не решено. Но мы уже продвинулись, межгосударственный договор уже есть, но он будет вступать [в силу]позднее", - сказал он.

В ноябре 2023 года посол Республики Беларусь в России Дмитрий Крутой говорил, что текст соглашения о создании и функционировании единого энергорынка Белоруссии и России готов, и, хотя еще не подписан, соглашение неформально работает. Он также отмечал, что с учетом работы Белорусской АЭС и увеличения ее доли в энергобалансе страны до 40-45% с 2024-2025 годов, зависимость Минска от газа снизится. Это, по мнению Крутого, может повлиять на контуры газового соглашения, которое, возможно, будет трансформироваться в 2024 году.

Ранее сообщалось, что на первом этапе операции по купле-продаже электроэнергии будут осуществляться через уполномоченных субъектов хозяйствования - по одному от каждой стороны. С 2025 года объединенный рынок электроэнергии Белоруссии и России должен быть синхронизирован с работой рынка электроэнергии Евразийского экономического союза. С 2027 года предусматривается более глубокая интеграция с расширением субъектного состава участников рынка.