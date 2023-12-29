Минэнерго ожидает, что Россия в 2023 году снизит добычу нефти на 2%

По словам главы ведомства Николая Шульгинова, добыча может составить около 523 млн тонн или немного меньше

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Добыча нефти в России по итогам 2023 года может составить около 523 млн тонн или чуть меньше, что примерно на 2% ниже прошлогоднего уровня, заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов.

"Можем назвать ожидаемый [прогноз]. 523 млн тонн, чуть меньше может будет", - сказал он журналистам.

Ранее прогнозировалось, что РФ по итогам 2023 года добудет 527 млн тонн нефти по сравнению с 535 млн тонн в 2022 году.

При этом вице-премьер Александр Новак заявлял, что РФ обладает потенциалом ежегодной добычи нефти гораздо выше ожидающегося, а сокращение связано с договоренностями в рамках ОПЕК+.

Несколько стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, с весны 2023 года по конец 2024 года добровольно сокращают добычу нефти в общем объеме на 1,66 млн баррелей в сутки (б/с). В рамках этих договоренностей Россия сокращает добычу на 500 тыс. б/с от средних февральских значений. Параллельно РФ сокращает поставки на мировые рынки: в августе на 500 тыс. б/с, а с сентября до конца года - на 300 тыс. б/с. В конце ноября некоторые участники ОПЕК+ приняли решение о дополнительных добровольных сокращениях на первый квартал 2024 года, объем которых суммарно составит 2,2 млн б/с. Россия в первом квартале 2024 года будет снижать поставки нефти на 500 тыс. б/с.