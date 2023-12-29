Минэнерго сохраняет прогноз по росту энергопотребления по итогам 2023 года на 1,4%

В ведомстве ранее сообщали, что в 2024 году дополнительный прирост может дать запуск крупных промышленных проектов, особенно на Дальнем Востоке, однако большая часть запусков запланирована на вторую половину года

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Рост энергопотребления в стране по итогам 2023 года, согласно прогнозу Министерства энергетики России, может составить 1,4%. Об этом сообщил журналистам министр энергетики Николай Шульгинов.

"Минэнерго не пересматривает прогноз энергопотребления по итогам [2023] года. Ожидаемый рост - 1,4%", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее замминистра энергетики Евгений Грабчак сообщал, что в следующем году дополнительный прирост может дать запуск крупных промышленных проектов, особенно на Дальнем Востоке, однако большая часть запусков запланирована на вторую половину 2024 года.