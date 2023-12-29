"Белоруснефть" подписала план сотрудничества с "Газпромом"

Такой документ двумя компаниями подписан впервые

МИНСК, 29 декабря. /ТАСС/. "Белоруснефть" и "Газпром" подписали дорожные карты о научно-техническом сотрудничестве, в том числе в области трудноизвлекаемых запасов нефти и газа. Об этом сообщил новостной портал белорусской компании.

"Генеральный директор РУП ПО "Белоруснефть" Александр Ляхов и заместитель председателя правления - начальник департамента ПАО "Газпром" Олег Аксютин подписали дорожные карты о научно-техническом сотрудничестве в области трудноизвлекаемых запасов нефти и газа, а также моделирования и проведения ГРП [гидроразрыва пласта]", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подобный документ двумя компаниями подписан впервые. Дорожные карты предусматривают совместную работу белорусских и российских специалистов до 2025 года. В частности, речь идет о научно-техническом сотрудничестве в области трудноизвлекаемых запасов нефти и газа на территории России. Предварительно согласовано, где будут проводиться совместные исследования - это Заполярное, Уренгойское, Ковыктинское, Чаяндинское, Медвежье месторождения. Второй документ предполагает совместную работу в области проведения и моделирования ГРП. Также предусмотрено разноплановое сотрудничество в сфере нефтяного сервиса и реализации инновационных технологий.