Кабмин вывел некоторые товары из-под действия "курсовых" экспортных пошлин

Речь идет, в частности, о лекарствах и фармацевтических субстанциях, химической продукции, бытовых изделиях из металлов, пастиле и зефире

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил исключение из под действия "курсовых" экспортных пошлин отдельных видов товаров, зависимых от импорта ключевых компонентов, а также товаров - сопутствующих продуктов производства. Об этом сообщается на сайте кабмина.

"Пошлинами не будут облагаться лекарственные средства и фармацевтические субстанции, химическая продукция, бытовые изделия из металлов, инструменты для бурения, прессования и других операций, пастила, зефир, соевый белковый концентрат, свекловичный жом, отдельные виды угольной продукции", - говорится в сообщении.

Одновременно в целях поддержки малого и среднего предпринимательства из под действия пошлин выведены так называемые малоценные товары, общая таможенная стоимость которых не превышает €200, добавили в кабмине.

Гибкие экспортные пошлины - временная мера, принятая для защиты внутреннего рынка. Она действует с 1 октября 2023 года до конца 2024 года. Пошлина составляет от 4 до 7% в зависимости от курса национальной валюты. При 80 рублях за доллар и ниже она равна нулю.