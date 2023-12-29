"Открытие" выплатит дивиденды из прибыли за девять месяцев 2023 года

Речь идет о выплате в размере 22 рублей на акцию

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Наблюдательный совет банка "Открытие" рекомендовал ВТБ - единственному акционеру кредитной организации - одобрить выплату дивидендов из чистой прибыли за девять месяцев 2023 года в размере 22 рубля на обыкновенную акцию, а также из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 27,6 рубля на одну ценную бумагу. Об этом говорится в сообщении "Открытия".

В общей сложности "Открытие" выплатит 112,4 млрд рублей.

Единственный акционер банка - ВТБ - поддержал выплату дивидендов, следует из другого сообщения "Открытия".

"Рекомендовать единственному акционеру ПАО банк "ФК Открытие": принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2023 года из чистой прибыли ПАО Банк "ФК Открытие" по результатам девяти месяцев 2023 года, составляющей 49 921 226 675,77 рублей, в размере 22,0415216298142 рублей на одну размещенную обыкновенную акцию ПАО банк "ФК Открытие"; принять решение о выплате (объявлении) дивидендов из нераспределенной прибыли ПАО банк "ФК Открытие" прошлых лет, составляющей 62 469 018 790,89 рублей, в размере 27,5816986192164 рублей на одну размещенную обыкновенную акцию ПАО банк "ФК Открытие", - отмечается в сообщении.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 9 января 2024 года.

ВТБ получил полный операционный контроль над банком "Открытие" 1 января 2023 года. Планируется, что бизнес "Открытия" будет интегрирован в ВТБ. Сдача банковской лицензии и ликвидация "Открытия" запланирована на 2025 год.