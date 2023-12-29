Кабмин утвердил госпрограмму социально-экономического развития новых регионов

В частности, средства будут направлять на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт объектов питьевого водоснабжения, восстановление электрических сетей и морской инфраструктуры, ремонт автодорог регионального, межмуниципального и местного значения

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Правительство России утвердило госпрограмму восстановления и социально-экономического развития новых регионов.

"Восстановление жилья, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, развитие социальной сферы, создание благоприятного инвестиционного климата и достижение к 2030 году новыми регионами среднероссийских показателей качества жизни - таковы основные цели государственной программы "Восстановление и социально-экономическое развитие Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области". Постановление о ее утверждении подписано", - сообщили в пресс-службе кабинета министров РФ.

Как пояснили в правительстве, достижение этих целей будет идти как за счет роста предпринимательской активности, так и за счет прямой государственной поддержки в виде субсидий из федерального бюджета.

Развитие инфраструктуры

Субсидии будут предоставляться на работу по восьми направлениям, в том числе на создание дорожной и коммунальной инфраструктуры для развития жилищного строительства, завершение возведения многоквартирных домов, застройщики либо собственники которых не определены, формирование современной городской среды.

Также средства будут направлять на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт объектов питьевого водоснабжения, восстановление электрических сетей и морской инфраструктуры, ремонт автодорог регионального, межмуниципального и местного значения. Субсидии будут выделяться на условиях софинансирования.

"Значимым инструментом поддержки инвесторов станет развитие свободной экономической зоны, созданной в новых регионах. Для ее участников предусмотрены преференции, в том числе особый режим налогообложения и уплаты страховых взносов. Они будут действовать до 31 декабря 2050 года", - отметили в пресс-службе кабмина.