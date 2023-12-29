На Украине курс гривны упал почти до 38 за $1

Этот курс будет действовать до 31 декабря включительно

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) вновь снизил официальный курс денежной единицы страны, установив его на уровне 37,9824 гривны за $1. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Этот курс будет действовать до 31 декабря включительно.

Как передают местные СМИ, за доллар в кассах некоторых банков придется платить 39 гривен. На межбанковских торгах в четверг обменный курс превысил 38 гривен за $1. Это объясняют высоким спросом на твердую валюту перед праздниками.

14 декабря НБУ впервые в истории страны поднял официальный курс доллара выше 37 гривен. При этом обменный курс был значительно выше официального. Осенью он достигал 43 гривен за $1. Местные финансовые аналитики прогнозируют, что в течение следующих 12 месяцев официальный курс доллара составит около 40 гривен.

С 24 февраля 2022 года Нацбанк зафиксировал курс на уровне 29,25 гривны за $1. Регулятор предпринимал беспрецедентные шаги для удержания курса, продавая с мая еженедельно до $1 млрд. Однако с 21 июля 2022 года регулятору пришлось девальвировать гривну на 25%. 3 октября 2023 года НБУ объявил о введении управляемого гибкого курса гривны. Регулятор пояснил, что будет продолжать контролировать курсы валют, не допуская слишком сильного колебания гривны, и пообещал минимизировать разницу между наличным и официальным курсами.