Турпоток в Ингушетии увеличился на 10% в 2023 году

За этот период республику посетило более 115 тыс. человек

МАГАС, 29 декабря. /ТАСС/. Туристский поток в Ингушетии в 2023 году вырос на 10% и достиг 115 тыс. человек, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"В уходящем году туристский поток в Ингушетию в сравнении с прошлым годом увеличился на 10%: республику посетило более 115 000 человек. В предстоящие новогодние выходные мы ожидаем более 5 000 гостей", - написал он.

Глава региона отметил, что в 2023 году вырос и уровень бронирования средств размещения в Ингушетии. "Республика обладает большой привлекательностью, и, так как численность отдыхающих с каждым годом растет, наша задача делать все необходимое для того, чтобы гостям было у нас не только интересно, но и комфортно", - написал Калиматов.

Развитию туристической отрасли в регионе помогает нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства". В 2024 году по нацпроекту направят более 17 млн рублей на обустройство национальных туристских маршрутов, покупку туристского оборудования и снаряжения, проведение событийных мероприятий, создание кемпингов.