Президент Приднестровья утвердил бюджет на 2024 год с дефицитом $169 млн

Около 90% дефицита, или $155 млн, планируется покрыть за счет займов

КИШИНЕВ, 29 декабря. /ТАСС/. Президент непризнанного Приднестровья утвердил закон о государственном бюджете на 2024 год с дефицитом в размере 2,7 млрд рублей ($169,4 млн), который планируется покрывать в основном за счет кредитов. Соответствующий документ опубликован на сайте президента.

Согласно закону, доходная часть сократится в сравнении с 2023 годом на 4%, до 2,3 млрд приднестровских рублей ($145,5 млн), расходы снизятся на 6%, до 5 млрд приднестровских рублей ($315 млн). Около 90% дефицита, или 2,5 млрд приднестровских рублей ($155 млн), планируется покрыть за счет займов. Отмечается, что бюджет носит социально ориентированный характер и нацелен на поддержку граждан. Доля социально защищенных статей в расходной части составляет порядка 82%.

Приднестровье было образовано 2 сентября 1990 года на территории левобережья Днестра, где проживает преимущественно русскоязычное население. Оно выступило против действий радикальных политиков Молдавии, требовавших выхода республики из состава СССР и ее объединения с Румынией. В 1992 году, после неудавшейся попытки Кишинева силой решить проблему и последовавшего вооруженного конфликта, молдавские власти утратили контроль над левобережными районами.