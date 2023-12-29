Российский бизнес заявил о готовности к эксперименту по отслеживанию сырья для лекарств

Эксперимент пройдет с 29 декабря 2023 по 31 декабря 2024 года

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российская фармацевтическая отрасль готова к эксперименту по отслеживанию сырья для лекарств, который пройдет в России с 29 декабря 2023 по 31 декабря 2024 года. Об этом рассказали ТАСС представители бизнеса.

"Предлагаемый подход позволит повысить качество прослеживаемости лекарств в России. Отрасль поддерживает эксперимент по прослеживанию фармсубстанций и готова принимать в нем активное участие. Немаловажно, что пилотный проект не повлияет на стоимость лекарств и их доступность - участие в нем добровольное и бесплатное", - отметил руководитель товарной группы "Фарма" Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки "Честный знак") Егор Жаворонков.

Председатель правления Ассоциации фармацевтических производителей ЕАЭС Алексей Кедрин добавил, что система прослеживаемости позволит создать на рынке честную конкуренцию и исключить случаи, когда иностранные фармсубстанции завозят в РФ и впоследствии выдают за продукт локального производства. "Члены ассоциации примут в нем участие для того, чтобы заранее отработать процессы, схемы, минимизировать возможную нагрузку на бизнес в тот момент, когда этот механизм заработает в полной мере" - пояснил он.

Также проведение эксперимента поддерживают и в компаниях. "Мы поддерживаем меры, направленные на повышение прозрачности производства лекарственных препаратов.<...> В условиях формирования лекарственной независимости и безопасности страны существенные преференции системно должны предоставляться только добросовестным производителям. Мы рассчитываем, что повышение прозрачности приведет к росту доверия к по-настоящему отечественным лекарствам", - подчеркнул заместитель гендиректора по корпоративным связям и коммуникациями биотехнологической компании Biocad Алексей Торгов.

При этом директор по информационным технологиям АО "Активный компонент" Евгений Меньшенин рассказал, что выделенного для эксперимента времени как раз достаточно для тестирования полного цикла. "Данный механизм будет применяться в государственных закупках для подтверждения происхождения товара и будет способствовать развитию отечественной фармакологической отрасли", - сообщил Меньшенин.

В ходе эксперимента будет создана система для подтверждения фактического осуществления всех стадий технологического процесса производства лекарственных средств: от молекулы до потребителя. Планируется, что подсистема прослеживаемости фармсубстанций будет постепенно охватывать участников цепочки создания препаратов, претендующих на преференцию в рамках государственных торгов.