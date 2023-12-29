Песков заверил, что власти РФ будут защищать отечественных производителей до конца

Газета "Ведомости" ранее сообщила, что первый президент компании "Балтика" Александр Дедегкаев попросил руководителя администрации президента Антона Вайно помочь защитить ее бренды в дружественных странах

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Власти России защищают и будут защищать отечественных производителей, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обращение руководства пивоваренной компании "Балтика" в Кремль с просьбой помочь защитить ее бренды в дружественных странах.

"Естественно, отечественных производителей защищали и будем защищать до конца", - пообещал представитель Кремля.

Песков отказался говорить о самом обращении. "Мы служебную переписку никогда не комментируем", - пояснил он. Однако, представитель Кремля подчеркнул, что "эта тема (о защите российских брендов - прим. ТАСС) есть, неоднократно фигурировала, об этой теме хорошо известно президенту".

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что первый президент российской пивоваренной компании "Балтика" Александр Дедегкаев попросил руководителя администрации президента РФ Антона Вайно помочь защитить ее бренды в дружественных странах. По данным издания, Дедегкаев обратился с просьбой поручить Роспатенту предложить профильным ведомствам Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, а также Туркмении и Монголии приостановить регистрацию лицензионных договоров на использование там основных брендов группы, включая "Балтику".

16 июля на официальном портале правовых актов опубликовали указ президента РФ Владимира Путина о передаче доли иностранных владельцев в российской структуре производителя молочных продуктов Danone и пивоваренной компании "Балтика" во временное управление Росимущества. В список включены 98,56% в капитале ООО "Пивоваренная компания "Балтика", принадлежащие Carlsberg Sverige Aktiebolag (шведская структура Carlsberg), 1,35%, принадлежащие ООО "Хоппи юнион" (им также владеет Carlsberg Sverige), 0,09%, принадлежащие Carlsberg Deutschland GmbH (немецкая "дочка" Carlsberg).