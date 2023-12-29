Песков: у России есть список западных активов, которые она может конфисковать в ответ

РФ будет делать все исходя из своих интересов, заявил пресс-секретарь президента

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Список активов, которые РФ может конфисковать в ответ на аналогичные действия западных стран, есть. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение США Группе семи (G7) конфисковать российские активы на $300 млрд.

"Разумеется, есть", - сказал он отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Пескова, РФ заранее анализировала возможные ответные шаги на конфискацию активов России, Москва будет делать все исходя из своих интересов.

"Понимая полную непредсказуемость наших контрагентов и их склонность к нарушению международного права и других законов, в том числе и своих собственных национальных, понимая их склонность к саморазрушению, я имею в виду разрушению современной экономической системы, подрыв доверия к основным постулатам экономической системы мировой я имею в виду, это основная резервная валюта, принцип неприкосновенности собственности, то, конечно же, мы заранее анализировали возможные ответные шаги. И все будем делать так, чтобы это наилучшим образом соответствовало нашим интересам", - сказал он.

Песков считает, что "правовая теория" США, которая может позволить изъять российские активы, не может быть законной, поскольку это подорвет международную экономику.

"Никакая теория не может быть законной, она может быть только псевдозаконной, а главное - это будет изрядный удар по основным параметрам международной экономики. Это подорвет международную экономику, это подорвет доверие других стран, и Соединенные Штаты, как такого псевдогаранта экономического, и Европейский союз", - пояснил пресс-секретарь.