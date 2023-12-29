"Аэрофлот" продлевает действие программы "плоских" тарифов на 2024 год

Специальные фиксированные цены действуют для перелетов экономическим классом из Москвы в пункты Дальнего Востока и Калининград

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" решила продлить действие программы "плоских" тарифов на 2024 год. Специальные фиксированные цены действуют для перелетов экономическим классом из Москвы в пункты Дальнего Востока и Калининград, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

На рейсах "Аэрофлота" из Москвы во Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Магадан стоимость билетов составляет 17 100 руб. в одну сторону, 28 400 руб. туда и обратно. На рейсах авиакомпании "Россия": 15 050 руб. в одну сторону, 25 000 руб. туда и обратно. Стоимость билета на рейсах в Калининград - 6 400 руб. в один конец и 10 650 руб. туда и обратно.