Stanley Gibbons обанкротилась после покупки одной из самых дорогих марок за $8 млн

Для приобретения почтовой миниатюры компания взяла беспроцентный кредит у своего акционера Phoenix SG, но так и не смогла возвратить в срок долги, сообщила газета The Times

ЛОНДОН, 29 декабря. /ТАСС/. Английская компания Stanley Gibbons, занимающаяся продажей почтовых марок и выпуском филателистических материалов с 1856 года, разорилась после приобретения одной из самых редких в мире миниатюр - "Британской Розовой Гвианы" - за $8 млн. Об этом сообщила газета The Times.

Марка номиналом в 1 цент была выпущена ограниченным тиражом в Британской Гвиане в 1856 году и сейчас существует в единственном экземпляре. Коллекционеры называют ее "принцессой филателии". Для приобретения почтовой миниатюры Stanley Gibbons взяла беспроцентный кредит у своего крупнейшего акционера Phoenix SG более чем в $8,2 млн. Но так и не смогла возвратить в срок долги. Новым ее владельцем стала компания Strand Collectibles Group (SCG).

По словам исполнительного директора Strand Collectibles Group Тома Пикфорда, Stanley Gibbons "не смогла найти удовлетворительное решение своих проблем". "Находясь в собственности SCG, Stanley Gibbons продолжит удовлетворять интересы филателистов с помощью каталогов, журналов, альбомов и аксессуаров, торговых операций и аукционов, а позже в этом году запустит новый портал для коллекционирования марок", - добавил Пикфорд.