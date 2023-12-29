Холдинговая компания ЕМС перерегистрировалась в российскую юрисдикцию

Акционеры United Medical Group ранее утвердили решение о перерегистрации компании с Кипра в Россию

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. United Medical Group - холдинговая компания Европейского медицинского центра (EMC) - осуществила перерегистрацию в специальный административный район (САР) на острове Октябрьский Калининградской области РФ, соответствующая запись появилась в реестре САР.

"Международная компания ПАО "Юнайтед Медикал Груп" была включена в реестр участников специального административного района на территории острова Октябрьский (Калининградская область), о чем внесена соответствующая запись", - следует из реестра.

Ранее акционеры United Medical Group утвердили решение о перерегистрации компании с Кипра в Россию. В компании подчеркнули, что по завершении процесса компания сохранит действующую программу депозитарных расписок с листингом на Мосбирже.

ЕМС является частным провайдером медицинских услуг, который работает на российском рынке более 30 лет. В сеть ЕМС входят семь многопрофильных медицинских центров, три гериатрических центра, родильный дом и реабилитационный центр. Депозитарные расписки компании c 15 июля 2021 года обращаются на фондовом рынке Мосбиржи.