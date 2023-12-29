29 декабря, 11:30 ОАК готовится к созданию сверхтяжелых перспективных самолетов ВТА

В отчете по выполнению гособоронзаказа за 2023 год говорится, что в дальнейшем планируется нарастить выпуск самолетов военно-транспортной авиации