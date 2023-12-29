ОАК готовится к созданию сверхтяжелых перспективных самолетов ВТА

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) закладывает основы для создания перспективных самолетов военно-транспортной авиации (ВТА) сверхтяжелого и легкого классов, сообщается на сайте правительства.
"Планируется дальнейшее наращивание выпуска самолетов военно-транспортной авиации, в том числе закладываются основы для создания перспективных самолетов ВТА сверхтяжелого и легкого классов", - говорится в отчете по выполнению гособоронзаказа за 2023 год.