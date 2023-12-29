"Россети" инвестировали в 2023 году в магистральный комплекс около 258 млрд рублей

В частности, компания продолжила строительство подстанций и линий электропередачи, включенных в состав нацпроекта - Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Объем инвестиционной программы группы "Россети" в Единой национальной электрической сети (ЕНЭС) в 2023 году составил около 258 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении электросетевого холдинга по итогам совещания первого заместителя генерального директора группы Андрея Мурова с руководителями филиалов - МЭС.

В сообщении отмечается, что сохранение на высоком уровне показателей надежности ЕНЭС, своевременный ввод в работу новых и модернизированных объектов названы ключевыми результатами года.

"Объем инвестиционной программы в ЕНЭС в 2023 году составил около 258 млрд рублей. Компания продолжила строительство подстанций и линий электропередачи, включенных в состав нацпроекта - Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, обеспечила электроснабжение новых промышленных производств", - подчеркивается в сообщении "Россетей". В частности, электроэнергией были обеспечены одно из крупнейших в стране медных предприятий на Малмыжском месторождении в Хабаровском крае, Амурский газохимический комплекс.

Кроме того, в 2023 году продолжилась работа по усилению региональных энергосистем. Ключевым событием здесь стал ввод после комплексной реконструкции питающего центра Московского энергокольца - подстанции 500 кВ "Пахра". В мероприятии тогда участвовал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, напомнили в компании.

В числе приоритетных задач на 2024 год Муров назвал дальнейшую работу по мероприятиям нацпроекта, включая строительство объектов второго этапа расширения Восточного полигона железных дорог, развитие энергетического комплекса Тывы, повышение системной надежности электроснабжения регионов и растущих агломераций.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.