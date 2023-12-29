Россельхознадзор открыл поставки инкубационного яйца с шести турецких предприятий

Согласно заявлению ведомства, предприятия расположены в благополучных по гриппу птиц территориях

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Россельхознадзор с 29 декабря 2023 года открыл поставки инкубационного яйца с шести турецких предприятий, сообщило ведомство.

"Россельхознадзор с 29 декабря открыл поставки инкубационного яйца с шести турецких предприятий, расположенных в благополучных по гриппу птиц территориях", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что решение было принято в связи с имеющейся потребностью в инкубационном яйце со стороны российских участников внешнеэкономической деятельности, а также учитывая гарантии, предоставленные турецкой стороной о соответствии этой продукции ветеринарно-санитарным требованиям России и ЕАЭС.

"Россельхознадзор оставляет за собой право проведения инспекции указанных предприятий", - добавили в ведомстве.

О ситуации с ценами

По данным Росстата, в ноябре 2023 года яйца подорожали на 15,07% относительно октября, а с начала года стоимость куриных яиц увеличилась на 36,54%. Ситуация уже привлекла внимание различных ведомств. Например, Федеральная антимонопольная служба в середине ноября сообщила, что направила запросы производителям яиц о формировании цен.

Одновременно принимаются и другие меры. В середине декабря Минсельхоз РФ сообщил, что в течение двух - трех недель ожидаются поставки яиц из Турции. 24 декабря Азербайджан поставил в РФ третью партию яиц в количестве 306 тыс. штук. Первая поставка азербайджанских яиц в количестве 36 тонн (612 тыс. шт.) состоялась 19 декабря. Вторая поставка была 21 декабря в количестве 18 тонн (306 тыс. шт.).

Стабилизация цен на яйца в России, по оценкам Минсельхоза, ожидается после Нового года на фоне увеличения собственного производства и поступления продукции из дружественных стран по нулевой пошлине. В сфере производства реализуется комплекс мер, направленных на увеличение предложения на внутреннем рынке. В частности, с основными производителями согласован план по дополнительному наращиванию объемов. Наряду с этим некоторые российские ретейлеры приняли решение ограничить наценки на различные категории куриных яиц.