Росатом на треть увеличил выручку от реализации медицинских изотопов в 2023 году

За минувший год госкорпорация не потеряла ни одного зарубежного контракта, отметил гендиректор дивизиона "Технологии здоровья" Росатома Игорь Обрубов

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Выручка Росатома от реализации медицинской изотопной продукции в 2023 году выросла почти на треть относительно показателей 2022 года. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор дивизиона "Технологии здоровья" Росатома Игорь Обрубов.

"По результатам 2023 года обеспечен рост общей выручки госкорпорации "Росатом" от реализации изотопной продукции и радиофармпрепаратов на 30% относительно показателей 2022 года", - сказал он. Сегодня Россия входит в топ-5 участников мирового рынка изотопной продукции. Росатом полностью обеспечивает потребности в изотопах на внутреннем рынке и поставляет свою продукцию в более чем 50 стран мира. При этом, как отметил собеседник ТАСС, несмотря на сложности и геополитические вызовы, за минувший год госкорпорация не потеряла ни одного зарубежного контракта. Более того, отметил он, в 2023 г. заключен новый пятилетний контракт с Бразилией на поставки изотопной продукции медицинского назначения. Заключены новые контракты с предприятиями в Китае и Индии, что позволило увеличить выручку в Китае в полтора раза, в Индии - в три раза. В эти страны поставляется также широкий спектр продукции промышленного назначения для систем безопасности, измерительных приборов, промышленной гамма-дефектоскопии, запуска реакторов.

В 2023 году Росатом стал единственным сетевым игроком на рынке обработки продукции ионизирующим излучением. Дивизион "Технологии здоровья" госкорпорации приобрел 100% акций группы компаний "Акцентр", специализирующейся на обработке ионизирующим излучением продуктов питания и одноразовых медицинских изделий. Сегодня сеть Росатома состоит из восьми многофункциональных центров обработки (МЦО) в России. Общая производительность центров оценивается примерно в 60 тысяч тонн в год. Одновременно Росатом работает над сооружением многоцелевых центров обработки в Узбекистане, Боливии и Бангладеш. "Наша цель - к 2030 году уверенно закрепиться на международном рынке в качестве лидирующего поставщика эффективных высокотехнологичных решений для создания многоцелевых центров обработки продукции", - отметил Обрубов.