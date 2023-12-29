Девелопер "Инград" в 2023 году выкупил собственных облигаций на 50 млрд рублей

Как отметили в пресс-службе девелопера, погашение облигаций осуществлено за счет собственных и кредитных средств Сбербанка, привлеченных на более выгодных условиях в рамках проектного финансирования с общим лимитом 435 млрд рублей

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Группа компаний "Инград" в 2023 году выкупила собственных облигаций на сумму 50 млрд рублей в рамках общей стратегии. Об этом сообщили в пресс-службе девелопера.

"Группа компаний выкупила собственные облигации на общую сумму 50 млрд рублей. Выкуп ценных бумаг произведен в рамках общей стратегии группы по сокращению корпоративного долга, снижению стоимости обслуживания, а также оптимизации структуры заимствований", - говорится в сообщении.

Отмечается, что погашение облигаций осуществлено за счет собственных и кредитных средств Сбербанка, привлеченных на более выгодных условиях в рамках проектного финансирования с общим лимитом 435 млрд рублей.

"Инград" - крупная инвестиционно-девелоперская компания, которая ведет деятельность с 2012 года. Входит в топ-10 крупнейших девелоперов Московского региона, включена в список системообразующих предприятий РФ. Девелопер специализируется на строительстве жилых кварталов и микрорайонов комфорт- и бизнес-класса в Москве и ближнем Подмосковье. Группа компаний, согласно единому ресурсу застройщиков, возводит 742,4 тыс. кв. м жилья, являясь 16-м в России девелопером по текущему объему строительства.