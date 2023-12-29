СЭЗ в новых регионах привлечет 52,7 млн рублей инвестиций на каждого участника к 2030 году

Свободная экономическая зона на территории этих субъектов РФ создана 24 июня, она будет работать до 31 января 2050 года

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Механизм свободной экономической зоны (СЭЗ) на территории новых регионов России будет применен для привлечения инвестиций в объеме 52,7 млн рублей на одного участника к 2030 году. Об этом сказано в документе, опубликованном на сайте правительства РФ.

"Для достижения цели программы "Создание благоприятного инвестиционного климата на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, обеспечивающего привлечение инвестиций участников свободной экономической зоны в основной капитал в объеме 52,7 млн рублей на одного участника свободной экономической зоны к 2030 году" предусмотрено применение и развитие механизма свободной экономической зоны на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области", - сказано в тексте.

СЭЗ на территории новых регионов создана 24 июня, она будет работать до 31 января 2050 года, этот срок может быть продлен или прекращен досрочно. Свободная экономическая зона предполагает особый режим предпринимательской и другой деятельности, который включает налоговые и таможенные льготы, субсидии на возмещение процентов по кредитам, иные меры.