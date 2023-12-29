Участник СЭЗ из ЛНР планирует освоить производство запчастей для гражданских судов

Предприятие также намерено модернизировать техническое оснащение для выпуска обновленной продукции

ЛУГАНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Завод "Рудничные машины", ставший 18-м участником свободной экономической зоны (СЭЗ) от Луганской Народной Республики (ЛНР), планирует освоить производство запчастей и комплектующих к электродвигателям, электрогенераторам, комплектующих к коммунальной технике и гражданским судам. Об этом сообщается в Telegram-канале Минпромторга ЛНР.

"Завод-изготовитель ООО "Рудничные машины" стал 18-м резидентом свободной экономической зоны от ЛНР. <…> Предприятие намерено освоить производство запасных частей и комплектующих к электродвигателям и электрогенераторам, комплектующих к коммунальной технике, элементов конструкций гражданских судов и металлоконструкций для гражданского строительства и другие новые виды продукции", - сказано в сообщении.

Отмечается, что предприятие намерено модернизировать техническое оснащение для выпуска обновленной продукции. "В рамках проекта на предприятии планируется провести комплексную модернизацию производственных мощностей, обновить оборудование, что позволит выпускать современную продукцию с более высоким техническим уровнем, в том числе очистные комбайны, шнеки, насосные станции", - цитирует ведомство начальника отдела машиностроения и металлургии Минпромторга ЛНР Александра Болтова.

Позже в правительстве ЛНР сообщили, что депутаты Народного совета (парламента) региона установили налоговую ставку от 0 до 13,5% на прибыль предприятий региона-резидентов СЭЗ. Отмечается, что ставка рассчитывается "в зависимости от вида осуществляемой деятельности" предприятия.

Завод-изготовитель "Рудничные машины" основан в 2010 году и специализируется на изготовлении горно-шахтного оборудования и металлоконструкций различной конфигурации и любой степени сложности. Сейчас на заводе производится широкий спектр оборудования, применяемого в горнорудной промышленности при разработке полезных ископаемых подземным способом, а также выполняется капитальный ремонт очистной техники.

Ранее в Минпромторге ЛНР сообщали, что 19 предприятий республики стали резидентами СЭЗ в 2023 году.

О СЭЗ

СЭЗ на территории новых регионов создана 24 июня, она будет работать до 31 января 2050 года. Этот срок может быть продлен или прекращен досрочно. Свободная экономическая зона предполагает особый режим предпринимательской и другой деятельности, который включает налоговые и таможенные льготы, субсидии на возмещение процентов по кредитам, иные меры.