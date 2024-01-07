Эксперты: Китай в 2024 году продолжит наращивать импорт алюминия, в том числе из России

По прогнозам собеседников агентства, цена на алюминий в 2024 году может колебаться от $2 100 до $2 600 за тонну

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Китай, Индия и некоторые азиатские страны поддержат в 2024 году рост спроса на алюминий, который будет увеличиваться вслед за развитием возобновляемой энергетики, строительного сектора, автомобильной промышленности и вслед за реализацией крупных инфраструктурных проектов. В условиях ужесточения экологических требований российский низкоуглеродный алюминий будет востребован на мировом рынке, считают опрошенные ТАСС эксперты.

По их прогнозам, цена на алюминий в 2024 году может колебаться в широком диапазоне - от $2 100 до $2 600 за тонну.

Восточный спрос

Руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов отметил, что ситуация со спросом на алюминий в Китае и в других странах сильно различается. За 10 месяцев 2023 года спрос на алюминий в Китае вырос на 4,7% в годовом сравнении, в то время как в остальном мире он упал на 3,8% за тот же период. При этом Китай увеличил за 10 месяцев импорт алюминия на 28%, что составляет порядка 1,2 млн тонн. По оценке австралийского банка Macquarie, около 80% объемов было импортировано из России.

Ожидалось, что потребление первичного алюминия в Китае по итогам 2023 года может превысить 42 млн тонн, а мировое потребление составить около 70 млн тонн. Такой рост спроса на алюминий в Китае в значительной степени связан с ростом производства солнечных батарей. Еще один драйвер - рост потребления алюминия в автомобильной промышленности Китая. "Следует отметить, что в ряде стран потребление алюминия снижается. Ожидается, что спрос в 2023 году упал на 7-8% в Европе, на 2-3% в США и на 4% - в Японии", - подчеркнул Красноженов.

По оценкам эксперта, Китай, Индия и некоторые страны Азии продолжат демонстрировать рост спроса на алюминий. В частности, развитие проектов в рамках инициативы "Один пояс - Один путь" и Стратегии "двойной циркуляции" в Китае будет поддерживать спрос на металл. Кроме того, можно ожидать рост спроса и на внутреннем рынке по мере реализации крупных инфраструктурных проектов и развития строительного сектора.

В Алюминиевой ассоциации сообщили ТАСС, что динамика спроса на алюминий в 2024 году будет опережать спрос на другие металлы. Алюминий будет все больше востребован в возобновляемой энергетике, производстве электромобилей, экологичной упаковке и строительстве, указали там.

След от мощности

Аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев отмечает, что при фактически гарантированном росте потребления алюминия в мировой промышленности сдерживающим фактором остается наличие в мире избыточных мощностей по производству первичного алюминия. Однако значительная часть из них устарела и имеет высокий углеродный след. Таким образом, преимущество на рынке будут иметь производители, имеющие доступ к электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников.

Несмотря на то что Китай производит около 60% мировых объемов первичного алюминия, у его производителей все еще очень большая доля угольной электрогенерации, отметил эксперт. Поэтому российский низкоуглеродный алюминий может остаться вполне востребованным на китайском рынке.

Положение "Русала"

По словам Калачева, "Русал", с одной стороны, остается мировым поставщиком одних из самых "зеленых" марок алюминия, поскольку имеет доступ к электроэнергии ГЭС. Внедрение технологии инертного анода увеличит преимущество "Русала" как производителя с наименьшим "углеродным следом". Такой металл будет востребован на рынке на фоне ужесточения экологических требований.

В то же время США ввели заградительную 200-процентную пошлину на алюминий из России, которая распространяется не только на первичный алюминий, но и на любую продукцию с использованием алюминия российского происхождения вне зависимости от доли его содержания и от страны - производителя этой продукции. В таких условиях, по мнению эксперта, "Русалу" придется увеличивать ориентацию своего экспорта на восточное направление с опорой на потребителей, не поставляющих продукцию в США.

Прогноз цены на металл в 2024 году

Калачев напомнил, что в течение 2022-2023 годов так и не увенчались успехом неоднократные попытки котировок алюминия опуститься ниже уровня $2 100 за тонну. "По всей видимости, рынок поверил, что готов к восстановлению с этого уровня. С умеренным оптимизмом можно ожидать, что в 2024 году цена на алюминий постарается закрепиться в диапазоне между $2 400 и $2 600 за тонну", - отметил аналитик.

По оценкам Красноженова, цена на первичный алюминий в 2024 году сохранится на уровне $2 200 - 2 300 за тонну, при этом возможны колебания и в более широком диапазоне - от $2 100 до $2 400 за тонну. Рынок алюминия будет достаточно сбалансированным с незначительным профицитом.