РБК: Троценко сократил свою долю в АЕОN и покинет совет директоров

Согласно заявлению корпорации, после сделок доля бизнесмена в группе сократилась до 31%

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Бизнесмен Роман Троценко продал свой контрольный пакет акций (69%) холдинговой группы "Инфраструктурная корпорация Аеон" и планирует уйти из совета директоров компании. Об этом РБК сообщили в пресс-службе корпорации.

После сделок доля Троценко в группе сократилась до 31%. Бизнесмен уменьшил свою долю и отошел от оперативного управления "в связи с желанием сконцентрироваться на благотворительных проектах в сфере развития городской среды и образования", отметили в компании.

РБК также выяснили, что в долю Троценко, по которой прошла сделка, входили все активы группы в сфере угледобычи ("Северная звезда", "Воркута-уголь", "Восток-уголь") и недвижимости. Компания для сделки оценена в 20 млрд рублей, оплата долей предусмотрена в рассрочку. Издание отмечает, что химические активы и холдинг "Новапорт" в сделку не вошли.

Покупателями пакета акций стали топ-менеджеры "Аеон", уточняет издание. Гендиректор компании Дмитрий Мироненко приобрел 36%, руководитель угольного подразделения группы Александр Орехов - 33%. Он также займет пост председателя совета директоров корпорации.

Холдинг "Аеон" включает в себя аэропортовый холдинг "Новапорт", ГК "Азот", ООО "Северная звезда", "Индига", Волгоградский химический кластер, а также ряд речпортовых и девелоперских объектов. Министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции против корпорации "Аеон" 2 ноября 2023 года.