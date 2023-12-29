29 декабря, 13:15,
обновлено 29 декабря, 14:02

Лукашенко подписал Декрет об утверждении бюджета Союзного государства на 2024 год

Госсекретарь Дмитрий Мезенцев указал на значимость того, что Союзное государство начинает новый год, "имея фундаментальный финансовый документ"

МИНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который является также председателем Высшего Госсовета Союзного государства (СГ) Белоруссии и России, подписал Декрет об утверждении бюджета Союзного государства на 2024 год. Об этом сообщили в Постоянном комитете Союзного государства со ссылкой на государственного секретаря Дмитрия Мезенцева.

"Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным согласован бюджет Союзного государства на 2024 год, а председателем Высшего Государственного совета, президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко подписан Декрет об утверждении союзного бюджета", - сообщил Мезенцев.

По его словам, значимо, что Союзное государство начинает новый год, "имея фундаментальный финансовый документ, а значит финансирование союзных программ на следующий год начнется своевременно".

"Постоянный комитет обеспечит исполнение союзного бюджета в полном объеме и считает это для себя безусловным приоритетом. Вклад Беларуси и России в союзный бюджет впервые увеличен на 38%, это обеспечит расширение числа программ, проектов и мероприятий Союзного государства", - отметил госсекретарь.

По его словам, важно, что в следующем году не только расширится их число - в области высоких технологий, обороны и безопасности, практически на треть увеличено число мероприятий культурно-гуманитарной, образовательной и гражданско-патриотической сферах. "Видим в этом ответ на запрос людей в поддержку позиции сторон по расширению масштаба экономической интеграции, упрочению межрегионального и межпарламентского сотрудничества", - отметил Мезенцев. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссия