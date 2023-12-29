ФАС разработала правила расчета начальной максимальной цены топлива для госзакупок

Согласно заявлению службы, начальная максимальная цена контракта будет определяться на основании биржевых и внебиржевых индикаторов

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработала единые правила расчета начальной максимальной цены контракта на топливо в рамках госзакупок. Об этом говорится в сообщении службы.

Соответствующий проект документа опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

ФАС отмечает, что начальная максимальная цена контракта будет определяться на основании биржевых и внебиржевых индикаторов. "На сайте АО "СПбМТСБ" размещаются территориальные индексы, по которым госзаказчики смогут определять оптовую цену топлива", - указывается в сообщении.

В ФАС подчеркивают, что разработка порядка расчета предусмотрена дорожной картой развития биржевой торговли. Проект документа определяет расчет стоимости для трех составляющих: начальной максимальной цены контракта, цены контракта с единственным поставщиком и начальной единицы товара. "Если вид топлива не реализуется на бирже, то его стоимость для государственных и муниципальных нужд формируется на основании данных Росстата", - уточняет ФАС.

В службе также обращают внимание, что сформированная на бирже цена топлива является рыночной. "Это позволит госзаказчикам при формировании НМЦК избежать завышенных цен, которые могут быть определены по итогам рассмотрения запроса предложений у участников нефтяного рынка", - говорится в сообщении.

Кроме того, утверждение единых правил повысит конкуренцию и прозрачность ценообразования, добавляют в ФАС.