"Энергоатом" преобразовали в акционерное общество

Как отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, "корпоратизация "Энергоатома" по лучшим международным стандартам позволит усилить качество управления, прозрачность и подотчетность компании"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Украинская корпорация "Энергоатом" преобразована из государственного предприятия в акционерное общество со 100%-ным государственным участием. Об этом сообщил представитель кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Образовано акционерное общество "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом", 100% акций которого принадлежат государству, путем преобразования государственного предприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом", - написал он в Telegram-канале. По словам Мельничука, утверждены устав, положения о наблюдательном совете компании и принципах его формирования. Подчеркивается, что образованное акционерное общество является правопреемником всех имущественных и неимущественных прав и обязанностей госпредприятия "Энергоатома".

В связи с этим премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что "корпоратизация "Энергоатома" по лучшим международным стандартам позволит усилить качество управления, прозрачность и подотчетность компании", а также открывает новые возможности для развития украинской атомной энергетики и "партнерства с мировыми компаниями".

12 июля Группа семи приняла во время саммита НАТО в Вильнюсе декларацию об общих принципах долгосрочных гарантий безопасности Киева, в которой указывалось, что Киев взял на себя часть обязательств, в том числе в части реформ по корпоративному управлению. Такие же требования в части экономических преобразований предъявлял Международный валютный фонд. В рамках этих обязательств правительство Украины уже провело корпоративную реформу компании "Оператор ГТС Украины".