Долговые обязательства бюджета Ингушетии за год снизились в четыре раза

Они составляют 3,2 млрд рублей

МАГАС, 29 декабря. /ТАСС/. Долговые обязательства бюджета Республики Ингушетия за год снизились в четыре раза - до 3,2 млрд рублей. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"Нашей республике удалось снизить долговые обязательства бюджета в четыре раза - с 12 млрд рублей до 3,2 млрд рублей. Также выплатили в полном объеме 3,9 млрд рублей в счет исполнения бюджетных мер принуждения", - говорится в сообщении.

В общий долг Ингушетии входил государственный долг, меры бюджетного принуждения и кредиторская задолженность. Республика вышла из мер бюджетного принуждения в 2023 году. Это позволит региону с 2024 года вести самостоятельное капитальное строительство.

"Ингушетия развивается по целому ряду важнейших направлений благодаря постоянной помощи федерального центра и поддержки со стороны президента России. В текущем году, например, в стройке были 64 объекта: школы, детские сады, дворцы культуры, стадионы, больницы, дороги", - прокомментировал Калиматов.

Глава региона отметил среди предстоящих задач обеспечение стабильного водоснабжения, догазификацию, цифровизацию управленческих и производственных процессов, развитие IT-сферы и других направлений.